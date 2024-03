– Vinner FeFo kan FeFo nedlegges

Vinner FeFo frem i Karasjok, så er det et bevis for at det er staten som har hatt eiendomsrett. Da kan man gå til paragraf 20 i Finnmarksloven, som sier at Finnmarkseiendommen ikke har vern mot at den rettsstilling endres, innskrenkes eller oppheves ved lov. Den kan dermed oppheves av Stortinget, sier professor Øyvind Ravna. Foto: Privat