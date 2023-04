Vil ta seg opp fra Hornvika

Før det ble vei til Nordkapp var det vanlig at turistskip ankret opp ved Hornvika og at turistene tok seg opp den bratte stien til Nordkapplatået. Nå ønsker flere turister fra Hurtigrutens arktiske ekspedisjonsskip å ta seg til Nordkapp på samme måte. Her anløper MS Oslofjord Hornvika en gang på 1950-tallet. Foto: Museene for kystkultur og gjen