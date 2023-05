Vil pålegge Scandic å endre avgiftspraksis

– Kommunen står da i en situasjon hvor man er klar over at all trafikk som skal inn på Nordkapplatået blir plassert i køer og stoppet i buene for billettsalg til Nordkapphallen, uavhengig om de skal besøke Nordkapphallen eller ikke. Dette er åpenbart i strid med friluftslovens §13, skriver kommunedirektør Idar Jensen i Nordkapp i sitt saksfremlegg til kommunestyret. Foto: Geir Johansen