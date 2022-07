Vil ha møte om branngarasjen

Kommunedirektøren i Nordkapp har fått frist til 1. september for å komme med en uttalelse om saken som omhandler ny branngasje i Nordkapp. Nå ber fungerende kommunedirektør Anne Trine Elde om et møte med lederen for Nordkapp kommunes kontrollutvalg og Kusek IKS om saken. Foto: Geir Johansen