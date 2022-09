Vil droppe ny svømmehall

Kommunedirektøren går inn for at arbeidet med å planlegge ny svømmehall i Nordkapp innstilles av økonomiske årsaker. Om politikerne også går inn for dette, må folk i kommunen fortsatt klare seg med den gamle svømmehallen som ble bygd i 1960. Hovedutvalget for oppvekst, velferd og kultur behandler saken i sitt møte onsdag 21. september. Foto: Geir Johansen