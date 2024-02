– I fjor vedtok Nordkapp kommune ny områdeplan for Nordkapphalvøya hvor man går inn for offentlig forvaltning av platået. Planen er helt i pakt med to rettsavgjørelser som klart definerer platået som utmark, og vi mener det er en god og fremtidsrettet plan, sier Hans Erik Lerkelund i Norsk Friluftsliv. Foto: Geir Johansen