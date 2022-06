Makebytte mellom Olsen og kommunen:

Tomta som kommunen ønsker å bytte til seg, ligger ideelt til i forhold til kommunens arbeid med vann- og avløp. Det er også en fin sandstrand, som er populær blant både fastboende og turister. Ordfører Svein Atle Somby tror det vil være bra for begge parter at bilvrakene blir ryddet bort, og at tomta kan brukes til andre formål. Foto: Irene Andersen