Oberst Jørn Qviller er mannen som skal føre Forsvaret i Finnmark videre.

Publisert: 12.12.2022 kl 18:21

Oberst Jørn Qviller (49) er nå innsatt som sjef Finnmark landforsvar (FLF). Dette er Qviller sin fjerde runde i Finnmark, og han går nå i gang med sitt niende år i fylket.

Qviller begynte sin tjeneste i Finnmark i 1997, og har igjennom en lang karriere i Forsvaret blant annet vært nestkommanderende for den nå nedlagte jegerbataljonen på Porsangmoen og sjef for grensevakten ved Garnisonen i Sør-Varanger.

Qviller har tjenestegjort i Kosovo og Afghanistan, og har de siste tre årene jobbet som instruktør for US Marine Corps i Virginia.

Godt med vinter

Selv sier han at det skal bli godt å bytte ut 35–40 varmegrader med kulde og skikkelige vintre. Qviller ser frem til å bli kjent med avdelingene, og føre arbeidet videre.

Hærsjef generaloberst Lars S. Lervik og oberst Jørn Qviller, etter at Qviller ble innsatt som sjef for Finnmark landforsvar på Porsangmoen torsdag 8. desember. Foto: Arnfinn Sjøenden/Forsvaret

– Det kjentes godt når jeg landet på Banak og det er vinter. Det er godt å komme tilbake, jeg har mange minner fra regionen, leiren og området, sier Qviller til Ságat.

Det har skjedd mye på Porsangmoen siden Qviller forlot området sist. Det er planlagt flere store utbyggingsprosjekter i leiren. 2023 har mye på blokka, og Qviller sin oppgave blir å drifte og levere Forsvaret hver dag, samtidig som det skal bygges i minst fem år til.

Krigen i Ukraina har skapt en uoversiktlig situasjon, og Qviller medgir at det sikkerhetspolitiske bildet har endret seg mye.

– Hvem hadde sett at Sverige og Finland skulle søke Nato-medlemskap for kun kort tid siden? Sist jeg var oppover her, hadde jeg møte med grensekommissær på russisk side, går vi enda lenger tilbake, hadde vi samarbeid over grensa. Så det har endret regionen her og hele Europa på veldig kort tid. Jeg vil nesten si hele verden, på mange måter, sier Qviller.

En påminnelse

Han legger til at krigen i Ukraina har vært en påminnelse. Krig er ikke noe som bare skjer andre, det gjelder oss alle sammen. Egenberedskap og hvordan man best kan være forberedt, bør være noe alle tenker på.

Oberst Jørn Qviller ser frem til å bli kjent med avdelingen og ta Finnmark landforsvar et steg videre. Foto: Irene Andersen

– Om det er krig eller naturkatastrofe, men at vi tenker på hva hvis strømmen og bredbåndet faller ut, sier han.

Forsvaret får 6,8 milliarder mer i budsjettforslaget for 2023. Det mener Qviller viser noe av alvoret i saken.

– Vi er inne i en spent situasjon, det alvoret ligger over avdelingen her. Det er en grunn til at FLF gjenoppstår, det er en grunn til at Porsanger-bataljonen gjenoppstår. Det er ikke distriktspolitikk vi snakker om, det er sikkerhetspolitiske behov.

Han forteller videre at det ligger som et teppe rundt avdelingen, og at det er noe de må ta innover seg.

– Og det gjør de ansatte med største alvor. Selv om vi er under oppbygging, så må vi være klar for alt som skjer fremover, om det skjer i morgen, om tre år eller aldri.

Bataljonen dobles

Det er fortsatt diskusjoner hvorvidt hvor mange som skal inngå i Porsanger-bataljonen. Men det er klart at bataljonen skal dobles i forhold til dagens antall.

Sjef Hæren, Lars S. Nervik, kan fortelle at det er snakk om i hvert fall 200–300 til, ansatte og soldater.

Nervik opplever sin jobb som sjef for Hæren som viktigere enn noen gang. Det at Finnmark landforsvar er reetablert og at Porsanger-bataljonen er på plass og har øket med drøyt 200 soldater, ser han som et tydelig tegn på nasjonal vilje.

Sjef Hæren, Lars S. Lervik, ser på etableringen av Finnmark landforsvar og Porsanger-bataljonen, som et tydelig tegn på nasjonal vilje til å forsvare og stå opp for hele landet. Foto: Irene Andersen

– Jørn og de andre her representerer den nasjonale viljen til å forsvare hele landet. Med det som har skjedd det siste halve året, så er det alvoret og betydningen av det blitt enda tydeligere.

Qviller legger til at FLF er en avdeling for Finnmark, som skal være her i fred, krise og krig.

– Andre avdelinger vil komme og gå, men vi skal være her og virke her, det er en viktig sak som avdelingen innretter seg på, og det er det vi trener på og jobber for.

Han legger til at det jo er befolkningen de er her for. Hvis Finnmark blir tomt, vil det ser annerledes ut fra et militært perspektiv.

– Vi må ha lys i husene og aktivitet i fylket, sier Qviller.

Qviller er glad for få å være tilbake i Finnmark. Han ser spesielt frem til å kunne nyte alt Finnmark har å by på, på fritiden sin.

– Det å ta opp igjen friluftsliv, jakt og fiske. Jeg ser frem til å bruke tid i Finnmark, avslutter Qviller.