NRK om slektsgranskningen:

Prosjektredaktør for undersøkende journalistikk i NRK, Robin Mortensen, sier at deres mål med å undersøke valgmanntallet er å styrke og utvikle det samiske demokratiet.

– Oppfyller Borch kriteriene for å stå i manntallet, det er det vi forholder oss til. Ikke hvorvidt hun er samisk eller ikke, sier Mortensen. Foto: NRK/Eskil Wie Furunes