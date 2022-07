Normalt innsig:

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har i juli vurdert innsiget av laks i elver, samt fangst av laks i elv og sjø. I Troms og Finnmark ser det ut til at innsiget av laks ligger under gjennomsnittet for 2016–2019, men det er ikke nok til at Miljødirektoratet innfører ekstraordinære reguleringer. Foto: Irene Andersen