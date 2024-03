– Vi er forrådt av Porsanger sine politikere

Klemet Amund Eira har mange års erfaring i politikken, blant annet som kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet/Bargiidbellodat i Karasjok kommune. Nå er han svært skuffet over sitt parti i Porsanger.

– At de ikke klarer å se hvor stor skade en slik sak gjør for vår siida, sier Klemet. Foto: Irene Andersen