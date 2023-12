– Vår barndoms jul på skolen

Her er de fotografert i 2. klasse høsten 1956. 1. rekke fra venstre: Conny Nilsen, Torill Nicolaisen, Marie Nøstvold og Laila Nilsen. 2. rekke: Else May Olsen, Ingrid Olsen, Karin Gabrielsen, Vibeke Pettersen, Liselotte Hansen og Ingeborg Hansen. 3. rekke: Odd Arne Flage, Tore Johansen, Aina Jørgensen, Inga Eidesen, John-Gunnar Jensen, Sverre Holm Johansen og Arne Ranheim. 4. rekke: Svein Vaage, Ole Jensen, Arnold Dahlslett, Dag Øvervold og Harald Brynjulfsen. Til høyre står lærer Solveig Jensen. Foto: Museene for kystkultur og gjen