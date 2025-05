Finnmarkseiendommen (FeFo), som profilerer seg med slagordet «rett skal være rett», avviser påstandene og har krevd at de nye kravene fra karasjokfolket skal nektes behandling. Her fra utmarksdomstolens behandling i første runde, som omfattet all FeFo-forvaltet grunn i kommunen. Foto: Stein Torger Svala