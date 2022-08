Scandic imøtegår tingretten:

I sitt prosesskrift før lagmannsrettssaken som starter mandag 22. august hevder Scandics advokat at Scandic har rett til å innkreve parkeringsavgift fra dem som besøker platået - uten å måtte ha kommunalt løyve for å gjøre dette. Han hevder at tingretten begikk uriktig rettsanvendelse da retten ga støtte til Nordkapp kommune sitt syn i saken. Foto: Geir Johansen