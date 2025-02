Styremedlem Solbjørg Mortensen roser Trond Ihler opp i skyene for hans arbeid som leder i Jarfjord ungdomslag.

– Vi ville helst beholdt ham, men hele styret forstår hans valg, og vi er evig takknemlig for alt han har gjort for laget og bygda, forteller hun. Foto: Hallgeir Henriksen