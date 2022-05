Sveriges forsvarsminister Peter Hultqvist (til venstre), Finlands forsvarsminister Antti Kaikkonen, Norges forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp), Danmarks forsvarsminister Morten Bødskov og Islands statssekretær Marie Kallestad Lamo møttes i Sør-Varanger for et todagers møte, der svensk og finsk medlemskap i Nato var et viktig tema. Foto: Forsvaret