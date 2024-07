Tøffe gutter i kaldt vann

Været så langt i sommer har ikke sørga for gode badetemperaturer, men noen har allerede starta badesesongen i Kirkenes.

Badebrygga, som i fjor ble satt ut av kommunen på Førstevannet/Njárgajávre ved innkjørselen til Kirkenes, ble i fjor benytta av mange, primært unge jenter og gutter, men også noen voksne.

Noen så gamle at de huska at det frem til 1978 var forbudt å bade her. Da var nemlig Førstevannet og de andre vannene i vannkjeden drikkevann, hvilket betød forbud mot bading, til tross for at det ble klortilsatt.

På varme dager i fjor var det et yrende liv rundt brygga.

I år har det, i mangel på finvær og varme, vært heller få som har tatt seg en dukkert fra brygga. Men noen er tøffere enn andre, og må ikke ha minimum tjue grader for å bade.

På en fin sommerdag nylig kom Ságat over disse to ungguttene, som stupte flere ganger fra den fine brygga. Nå ble det i det heller kjølige vannet ingen lange svømmeturer, men de oppholdt seg ganske lenge i vannet før de lot seg solvarme.