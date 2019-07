Tilfreds med samisk tilstand

Da han begynte på skolen i 1957 ble Per Anders Bær og de andre elevene nektet å snakke samisk av læreren sin. Etter å ha arbeidet i Sametinget fra starten til nå, kan pensjonist Per Anders Bær si seg tilfreds med tilstanden for det samiske.

Publisert: 10.07.2019 kl 11:45

I fiskermiljøet i Honningsvåg er Per Anders Bær et velkjent navn. Flere unge sjarkfiskere som Ságat har snakket med har uttrykt stor takknemlighet for at de har fått økonomisk tilskudd fra Sametinget til kjøp av sjark og utstyr. For noen har dette tilskuddet vært helt utslagsgivende for at de har kunnet starte et yrkesliv som kyst- og fjordfisker.

Tilskudd til fiskeri

Siden 2011 har Per Anders Bær hatt sitt kontor i Nordkappregionen Næringshage. Her har han hatt ansvaret for å administrere de midlene som Sametinget yter til fiskeriformål; deriblant tilskudd til kjøp av båt og utstyr, samt til fiskeindustrianlegg.

– Det er gledelig å se at det har vært en positiv utvikling for kystflåten i distriktet de senere årene. Flere unge har begynt som sjarkfiskere, og det er ingen tvil om at Sametingets tilskudd har hatt betydning. Enkelte år har det vært bevilget opp til tre millioner kroner i fiskeritilskudd bare i Nordkapp kommune, sier Per Anders Bær.

Pensjonist

Den 1. juni var det en enkel markering i næringshagen. Det var kaffe og kake og godord til Per Anders Bær, som fra da av gikk over i pensjonistenes rekker.

– Det har vært til stor hjelp for mitt arbeid som Sametingets representant i Honningsvåg at jeg hele tiden har fått god støtte av daglig leder for Nordkappregionen Næringshage, Stig Hansen, samt at Fiskeridirektoratet også har kontor i næringshagen. Samlet har vi fått god kontakt med fiskerimiljøet, og det har hele tiden vært viktig for det arbeidet som jeg har utført, sier han.

Svekket legitimitet

Kontoret hans er nå tomt, og stillingen hans er lyst ut. Den som ansettes skal imidlertid ikke ha kontorsted i Honningsvåg, men på et av de sju stedene hvor Sametinget har sine faste kontorer.

– Det at jeg har kunne arbeide på kysten; tett innpå et aktivt fiskerimiljø, har vært en stor fordel. Jeg mener også at det har bidratt til å gi Sametinget økt legitimitet på kysten. Denne legitimiteten kan etter mitt syn bli svekket - når man nå velger å la den som skal administrere ordningen med fiskeristøtte arbeide fra et av de faste kontorene, sier han.

Gullgammen

Per Anders Bær (69) ble født i Gullgammen på Magerøya. Det var hans eldste søster, Inga, som tok imot han. Han er sønn av Johan Rasmussen Bær (1896-1976) og Berit Vuolab Bær (1906-2004). Begge hans foreldre kom fra Karasjok, og deres slekt har drevet med reindrift i flere generasjoner tilbake.

– Mine foreldre gjorde jo det motsatte av det som er vanlig. Det vanlige er jo at de som har rein på sommerbeite på kysten kun bor her om sommeren. Mine foreldre valgte altså å bosette seg fast på Magerøya. Det var fire familier som bodde i Gullgammen da jeg vokste opp. Vi var ti søsken; med stor aldersspredning. Den eldste var født i 1928, mens jeg, med fødselsår 1950, var yngst.

Fornorskning

Unge Per Anders Bær skulle snart oppdage at det samiske ikke var ønsket av alle.

– Det var i ei tid med beinhard fornorskning; bestemt fra øverste myndighetshold. Da jeg begynte på Solvang internat på Sarnes i 1957, fikk vi klar beskjed fra læreren vår; som kom sørfra, om at vi ikke skulle snakke samisk på skolen. Det til tross for at omtrent alt av elever kom fra sjøsamiske bygder, som Repvåg, Kåfjord, Lafjord, Laholmen, Gullgammen, Kjelvik og Helnes. Det var jo noe som festet seg i et barnesinn, noe om at det samiske ikke var like mye verdt som det norske. Det var ikke noen god følelse, sier han stille.

Honningsvåg

Høsten 1964 begynte han på ungdomsskolen i Honningsvåg, og han fikk bo hos sin søster Ellen og hennes mann Edvard Halvorsen.

– Jeg opplevde ikke spesielle problemer med det å være samisk i Honningsvåg. Her ble vi alle en del av kystkulturen. Jeg beholdt jo kontakten med de fra Karasjok som hadde rein på sommerbeite på Magerøya, og de var jo kjent med, og hadde god kontakt med de fastboende. At man av og til tok vel av på julerevyene med samevitser la man jo merke til. Det skal selvsagt være lov til å fleipe også med samer, men her gjelder det å finne frem til det som ikke støter og virker nedlatende overfor folk. Jeg har selv god humor, og jeg har også flirt av gode opptredener på scenen, også når tema har vært det samiske.

Student

Per Anders Bær hadde vært blant de første elevene som begynte på nybygde Solvang internat. I 1972 åpnet det nye universitetet i Tromsø, og 22 år gamle Per Anders var en av de 72 første studentene som begynte det året. Han var blitt stadig mer engasjert i samfunnsspørsmål, så han begynte å studere samfunnsfag. Som del av studiet fikk han også innsyn i urfolks situasjon i nordområdene. Han begynte å bli seg bevisst at han hadde grunn til å være stolt av sin egen samiske bakgrunn.

Per Anders begynte på Solvang internat på Sarnes i 1957. Der fikk barn fra sjøsamiske områder streng beskjed om å ikke snakke samisk på skolen. Per Anders er nummer tre fra høyre i øverste rekke: Foto: Privat

Radikal tid

– Det var ei radikal tid; med ungdomsopprør og nye tanker. Tider i forandring, som Bob Dylan hadde sunget om flere år tidligere, der borte i USA. Det nye universitetet bidro til å samle unge som mente og ville noe, og mange av dem kom fra samiske områder. Vi startet opp Romssa Sami Searvi, eller Samisk Studentforbund, i Tromsø. Der møttes en 40-50 personer, for å diskutere politikk og samfunnsforhold. Jeg ble valgt inn i styret. Semesteret 1975/76 tok jeg samisk grunnfag ved universitetet. Jeg følte nå at det var tid for å revitalisere det samiske; det som i alt for lang tid hadde vært undertrykket, ja forsøkt fjernet.

Norsk Sameråd

Han fikk ei stilling som vitenskapelig assistent i samisk etnografisk avdeling av Tromsø Museum.

– I 1983 ble jeg så oppringt av en representant i Kommunaldepartementet. Han lurte på om jeg var interessert i et vikariat i Norsk Sameråd. Dette rådet ble etablert i 1964, og skulle være et rådgivende organ for norske myndigheter i saker som omhandlet det samiske. Jeg takket ja til dette vikariatet. Etter Alta-aksjonen i 1979 var myndighetene mer innstilt på å finne ut av samiske rettigheter. I 1984 kom det ei NOU-utredning på rundt 1.000 sider om emnet. I Norsk Sameråd arbeidet vi mye ut fra denne utredningen, og vi gjorde i praksis forberedende arbeid til det som ble resultatet den 9. oktober 1989, da Sametinget ble åpnet, og Ole Henrik Magga ble dets første president.

Tilfreds

Per Anders Bær var en av sju ansatte i Sametingets administrasjon i Karasjok fra starten av.

– Det var jo helt fantastisk å kunne arbeide for dette nye organet, for å få eksponert og løftet det samiske i forskjellige deler av samfunnslivet. Jeg sier meg godt tilfreds med den utviklingen som har vært siden. Vi har fått etablert mange viktige samiske institusjoner, Sametinget har øvd betydelig politisk innflytelse, og samisk språk og kultur har blitt styrket. Det gleder mitt 69-årige hjerte stort, sier Per Anders Bær.

Tvillingdøtre

I 2011 fikk han tillatelse fra ledelsen ved Sametinget til å flytte kontorsted til Honningsvåg. Med tittel som seniorrådgiver begynte han arbeidet med å administrere midler til fiskeriformål. På kvinnedagen i 2013 giftet han seg med Brith-Eli Samuelsen. De har hytte i Kåfjord som de flittig benytter. Per Anders har gjennom hele sitt liv vært musikkelsker. Mest jazz og blues. Og så Bob Dylan da - som han har holdt foredrag om på Perleporten kulturhus. Han har to tvillingdøtre. Elle Maija tar musikkutdanning i Oslo, mens Biret Irja tar utdannelse innen psykologi i Bergen. De er 27 år nå.

Som pensjonist får Per Anders Bær og hans kone, Brith-Eli Samuelsen, god tid til å være på hytta i Kåfjord. Foto: Privat

Mer samisk i Nordkapp

Også på stedet der Per Anders Bær begynte på ungdomsskolen i 1964 er han fornøyd med utviklingen med hensyn til det samiske.

– De siste årene har det skjedd en veldig fin eksponering av samisk kultur i Nordkapp kommune. Nordkapp Filmfestival har gjennom mange år kjørt et eget samisk filmprogram. Samefolkets dag 6. februar har blitt godt markert på Perleporten kulturhus, og Nordkappmuseet har hatt samisk kunstutstilling. Det har blitt arrangert samisk språkkurs med mange deltakere i Honningsvåg, og Ságat har satset mer på å skrive om forhold på kysten, sier en fornøyd Per Anders Bær.