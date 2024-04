– Storfornøyd med nybutikken

De ansatte ved Rema 1000 i Honningsvåg har stått på sent og tidlig siden 12. april for å gjøre nybutikken ferdig. Torsdag 18. april kunne de endelig juble for at butikken kunne åpnes. Fra venstre Ann Kristin Olsen, Norah Andersen, David Pettersen, Lena Ingebrigtsen, Hildegunn Bertheussen og Marith Sandmo. Foto: Privat