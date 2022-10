Stiller ikke til gjenvalg

Ordfører Aina Borch har informert om at hun ikke stiller til gjenvalg. Her er hun avbildet sammen med fylkesordfører Tarjei Jensen Bech, under markeringen av overgangen fra Sea King til SAR Queen helikoptrene på Banak lufthavn Lakselv. Heller ikke fylkesordføreren stiller til gjenvalg. Foto: Irene Andersen