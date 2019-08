Uavhengig av resultatet i årets kommunevalg, ligger det an til å bli en ordning med skolemat i Porsanger.

Publisert: 28.08.2019 kl 06:25

Ordførerkandidat for Porsanger Høyre, Jonas Sørum Nymo, ønsker å utfordre de andre partiene til å være med og finne en løsning.

– Hvis alle partiene mener at vi skal ha en skolemat-ordning, så må vi diskutere hvordan vi skal løs­e de strukturelle utfordringene, sier Ny­mo til Ságat.

Han fortsetter:

– Noen kaller det gratis skolemat, men det vil det jo ikke være. Noen må ta kostnadene. Sverige har servert varm mat i skoletiden i mange år, så det er gjennomførbart. Det handler om prioriteringer og vi må finne gode løsninger slik at det lar seg gjennomføre.

Klar for å finne en løsning

Jonas Nymo mener det er på tide å diskutere hvordan en skolematordning kan løses.

– Vi i Høyre har skolematordning i programmet, men vi har fore­løpig ikke gjort noen utredning av hvordan det skal organiseres, sier Nymo.

Han mener en innføring av gratis mat i skoletiden vil medføre flere utfordringer, men føler de har en fantastisk mulighet til å bruke storhallen i Lakselv.

– Vi har ingen fullgode kantiner på barne- og ungdomsskolen. Så vi har tenkt litt lengre. Vi har jo storhallen, og det har lenge vært et ønske om å bygge et storkjøkken i forbindelse med den. Storhallen har i dag flere årlige arrangementer, hvor det vil være en fordel å ha et storkjøkken, sier Nymo.

Uansett valgresultat, ser det ut til at et gratis måltid i skoletiden kan bli en realitet i Porsanger. Foto: Irene Andersen

Storhallen

Jonas Nymo ser en sammenheng mellom et storkjøkken til forskjellige arrangementer, og et ønske om å innføre et gratis måltid i skoletiden.

– Storhallen ligger i midten av skolebyggene. Vi i Porsanger Høyre vil se på muligheten til å gjøre en omstokking i bygningsmassen, sier Nymo.

Han sier videre:

– Der hvor det nå er inngang og garderober, ønsker vi å bygg­e ut til et storkjøkken og kantine. Garde­robe­an­legg­et kan vi plassere på vestsiden, mot idrettsanlegget. Da løser vi samtidig utfordringen med at uteanlegget i dag ikke har nære nok garderober.

Nymo mener at et storkjøkken kan brukes både til arrangementer i storhallen og som kantine og samlingsområde for skolemat-ordningen.

– Et kjøkken i storhallen har blitt snakket om i sikkert 20 år, men ikke blitt noe av. Nå som flere partier ønsker en ordning med skolemat, så tror jeg at dette virkelig kan være verdt å gjennomgå, sier en engasjert Nymo.

Nymo mener det vil være en smart investering som vil løse mange utfordringer.

– Også er det viktig for oss i Høyre at det ikke er lærerne som får en ekstra arbeidsoppgave med å drifte kjøkkenet. Høyre nasjonalt har hatt mange diskusjoner, senest i vår var det igjen oppe til debatt. Men det har aldri vært et så delt parti, for og imot. Jeg er ganske overbevist om at Høyre også nasjonalt kommer til å gå inn for skolemat, avslutter Jonas Sørum Nymo.