Slipper å betale for bygningsavfall hos ØFAS

Folk som pusser opp og lager mye bygningsavfall, kan fra årsskiftet glede seg over at de kan levere det på ØFAS gratis.

Publisert: 22.10.2020 kl 14:05

Fra nyttår slipper privatkunder å betale 520 kroner per kubikk bygningsavfall på ØFAS sine anlegg, som her i Kirkenes.

Mange huseiere har fått seg både bakoversveis og næringssorg når de har kjørt til ØFAS med revet material, isolasjon, gammel papp, takplater og hva det enn måtte være av bygningsavfall.

Etter at alle ØFAS-kundene, eller alle som betaler for renovasjon, fikk et eget avfallskort, trodde nok mange at også bygningsavfall var inkludert i de seks kubikkmeterne kortet omfatter.

Slik har det ikke vært, og alle som leverte og ennå leverer inn bygningsavfall, har måttet betale for bygg- og rivingsavfall til en pris av 520 kroner per kubikkmeter.

Grunnen til dette var et omfattende misbruk av næringslivet, som etter endt oppdrag i forbindelse med eksempelvis hytterenovering, lånte oppdragsgivers avfallskort for å slippe å betale gebyret.

At det kosta såpass mye førte i noen tilfeller til at avfallet ble brent om man var i grisgrendte strøk, og det var da ikke bare tremateriell som gikk opp i røyk for å spare penger.

Gabrielsen

Tidligere i høst tok fungerende ordfører Pål Gabrielsen (SV) i Sør-Varanger til orde for at privatpersoner skulle få levere bygningsavfall på avfallskortet innafor de seks kubikkmeterne dette inkluderer.

– Jeg synes det er urimelig at huseiere skal måtte ekstra for mindre mengder bygningsavfall om man ikke har brukt opp kortet, sier han til Ságat. Han la ut dette på Facebook, og fikk blant annet støtte fra fungerende varaordfører Lena Norum Bergeng (AP), i tillegg til massiv støtte på det sosiale mediet.

Som lovet tok Gabrielsen saken til generalforsamlinga i ØFAS i forrige uke, og der fikk han enstemmig tilslutning fra alle andre ordførere, som er en del av ØFAS

– Det ble langt på vei foreslått av ledelsen i ØFAS at det skulle være opp til hver kommune å åpne for bygningsavfall, men her sto alle ordførerne på generalforsamlinga solidarisk sammen, og det er jeg meget glad for, sier en fornøyd Gabrielsen.

100 kroner

Vedtaket betyr en liten økning i kostnadene for ØFAS, og dette tar en nå inn gjennom en økning i brukerbetalinga for alle kundene med hundre kroner.

Leder for generalforsamlingen, Pål Gabrielsen, fremsatte følgende forslag:

«Bygge- og rivningsavfall skal inkluderes i frikvoten. Inndekning av bortfall av brukerbetaling og økt varekostnad inndekkes ved å øke gebyret for avfallskortet med NOK 100 kroner, fra 310 til 410 kroner. Tiltak for å hindre misbruk må prioriteres».

Det hele endt opp med at forslaget ble enstemmig vedtatt. Ordninga gjelder fra årsskiftet.