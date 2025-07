Slik reiser du tryggere i sommer

Angkor Wat utenfor byen Siem Reap i Kambodsja er et av verdens største og mest imponerende religiøse monumenter, og verd et besøk i soloppgangen. Hele Angkor-området, som inkluderer Angkor Wat, Bayon, Ta Prohm og mange andre templer, dekker over 400 kvadratkilometer. Foto: Stein Torger Svala