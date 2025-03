Slår alarm om nedleggelse av hudlegetjenesten

Finnmarkssykehuset HF hevder at sentraliseringen vil styrke dermatologi-faget og legge grunnlag for en robust spesialisttjeneste. Samiske helseorganisasjoner påpeker imidlertid at dette skjer på bekostning av et veletablert tilbud som har eksistert i Karasjok i over 30 år. Foto: Irene Andersen