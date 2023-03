Skal samarbeide tettere

Det var her på Jergul Ástu at for­mann­skap­ene og ad­mi­ni­stra­sjon­ene i Kar­as­jok kom­mu­ne og Kau­to­kei­no kom­mu­ne i et fel­les møte den 26. ja­nu­ar 2023 kom­ frem til at de øns­ker å un­der­sø­ke mu­lig­he­ter for å etab­lere nye, og ut­vi­de ek­si­ster­en­de in­ter­kom­mu­na­le samarbeidsområder. Foto: Stein Torger Svala