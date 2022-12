Tidligere Nordkapp-ordfører Jan Olsen (SV) mener at Scandic bør betale tilbake avgifter som er urettmessig krevd av besøkende på Nordkapp for årene 2019 og 2020. Han viser til at det nå fins rettskraftig dom på at avgifter er innkrevd ulovlig. Foto: Geir Johansen