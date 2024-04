Samisk råd verken ulovlig eller dyrt

Varaordfører Tore Fredrik Nilsen (FrP), ordfører Magnus Mæland (H) og Sps Kurt P. Wikan stemte ned samisk råd, og mener samiske saker ivaretas bedre i utvalg for levekår. De mener også at prisen ble for høy, sjøl om det i fjor kosta kun 21.495 kroner. Foto: Hallgeir Henriksen