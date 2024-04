Direktør Marija Griniuk ved Sámi Dáiddaguovddáš – Samisk senter for samtidskunst har innledet samarbeid med Adelheid Mers, professor og leder av avdelingen for kunstadministrasjon og politikk ved School of the Art Institute of Chicago. Samarbeidet kan munne ut i en festival i Karasjok. Foto: Privat