Revisor har avdekket alvorlige feil

Revisor har avdekket at Porsanger kommune ikke har god nok internkontroll vedrørende avstemning og kvalitetssikring av regnskapet. I et nummerert brev til kommunen, kommer det også frem at kommunens oppbevaring av skattetrekksmidler ikke behandles i samsvar med bestemmelsene i skattebetalingsloven. Foto: Kristin Humstad