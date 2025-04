Reineiere i Finnmark rammes av kraftig prisfall på reinkjøtt

Leder for Karasjok flyttsamelag, Jovna Nilsen Eira, sier prisnedgangen påvirker produksjonstilskuddene, som beregnes per kilo produsert kjøtt. Dermed fører lavere priser til redusert tilskudd, noe som ytterligere forverrer situasjonen for reineierne.​ Foto: Stein Torger Svala