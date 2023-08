Mener regjeringen ikke leverer i tråd med Hurdalsplattformen

Tana­ord­før­er­en pe­ker på at same­sko­le­ne i and­re del­er av land­et samt Sam­isk vid­ere­gå­en­de sko­le i Kau­to­kei­no og i Kar­as­jok, dek­kes fullt ut di­rek­te over stats­bud­sjett­et, og ikke via Same­ting­et.

– Tana er den enes­te som ikke får det. Det er helt for­un­der­lig, og vi fø­ler at det er dypt, dypt urett­fer­dig, sier Pe­der­sen. Foto: Birgitte Wisur Olsen