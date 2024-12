Per Gunnar sin internasjonale gjeng

Her er de samlet for fotografering mandag 9. desember. Fra venstre foran Ritu Sandberg (India), Illia Khaustov (Ukraina) og Mohammad Isa Motaqi (Afghanistan). Fra venstre bak Per Gunnar Uttakleiv, Anne Li Nord (Sverige), Ruta Pilitauskaite (Litauen), Maryna Tolstosheieva (Ukraina), Yullia Kushch (Ukraina) og Bjørn Kaspersen (Nordvågen). Foto: Geir Johansen