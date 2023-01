Påstår at FeFo ikke oppfyller folkeretten

Advokat Carsten Smith Elgesem fra advokatfirmaet Lund & Co holder sitt innledningsforedrag for utmarksdomstolen under Karasjok-saken. Han representerer store deler av Karasjok befolkning, og er selv sønnesønn av den legendariske høyesterettsjustitiarius Carsten Smith og Lucy Smith (1934-2013), som var professor i juss ved Universitetet i Oslo. Carsten Smith ledet de viktigste folkerettslige utredninger som hittil er gjort i norsk historie, nemlig Samerettsutvalget og Kystfiskeutvalget. Foto: Stein Torger Svala