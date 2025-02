Som i hovedstaden Kyiv virket hverdagen å gå tilnærmet som vanlig i byen Mykolajiv. Etter at jeg var tilbake i Norge, ble Mykolajiv angrepet av russiske droner som skadet varmekraftverket. Ukrainske medier informerer om at angrepet har medført at mer enn 100.000 kunder ble uten varme, og at både hjem, skoler og sykehus er rammet. Uten mulighet til å varme opp leilighet eller lage mat, blir en slik situasjon vinterstid fort kritisk for mange sivile. Foto: Irene Andersen