Ørjan tar Porsanger kommune til retten

Johan Isaksen AS, ved daglig leder Ørjan Isaksen, krever erstatning av Porsanger kommune etter anbudskonkurransen om vintervedlikehold i Billefjord i 2020.

– Saken gjelder endringer som vinnende kontraktør har fått, sier Isaksen til Ságat.

Entreprenøren er klar på at de kunne ha levert et vesentlig lavere anbud om de hadde fått de samme betingelsene som kontraktsvinneren. Foto: Irene Andersen