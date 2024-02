Et kartutsnitt av forslag til plangrense. Den sorte stiplede linjen viser avgrensingen for vindkraftanlegg. Plangrense for atkomstvei er vist med blå, stiplet linje. Anlegget planlegges i sommer- og høstbeiteområdet til Skuohtanjárga siida i reinbeitedistrikt 16. Foto: Faksimile