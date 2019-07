Ønsker samisk kulturarv hjem

Sametingspresident Aili Keskitalo var i forrige uke i Berlin, hvor hun blant annet besøkte museet for europeiske kulturer. På dette museet finnes en stor samling med samiske gjenstander fra 1700-tallet, flere av disse gjenstandene mener sametingspresidenten hører hjemme i Sápmi.

Publisert: 10.07.2019 kl 08:50

I kommentarfeltet på Sametingets bilder fra Aili Keskitalo sitt besøk hos museet for europeiske kulturer, er det flere personer som uttrykker at de ønsker de historiske gjenstandene hjem til Sápmi.

Aili Keskitalo forklarer at hun har stor forståelse for at mange samer ønsker at samisk kulturarv skal hentes tilbake til Sápmi.

- Èn ting er det som har blitt borte på grunn av kristninga av samene og fornorskinga, men vi har også få gjenstander igjen i Finnmark og Nord-Troms på grunn av brenninga etter krigen, så jeg synes jo at det er veldig trasig at jeg må reise helt til Berlin for å se på gjenstander som våre forfedre har brukt, utdyper sametingspresidenten.

Keskitalo forteller at hun mener at den samiske kulturarven burde være tilgjengelig for det samiske folket der hvor de bor, og at gjenstandene burde føres tilbake til stedene de ble hentet fra.

Keskitalo håper at Bååstede-overføringsavtalen som er en avtale mellom samiske museer og Norsk folkemuseum som går ut på at samiske museer skal få eierskap til om lag 16 hundre samiske gjenstander, også skal appellere til museer utenfor Norge.

Aili Keskitalo med en av gjenstandene som gjorde spesielt inntrykk på henne, en tromme fra umesamisk område på 1700-tallet. Foto: Foto: Sametinget

Dyrebare gjenstander

Det er især noen gjenstander Keskitalo håper at finner veien hjem igjen.

- Det er noen gjenstander som er spesielt dyrebare for oss, som for eksempel trommene og hornluene. Fordi dem ble nesten utrydda her nordpå da det ikke var lov å bruke trommer eller hornlue, så det er slike gjenstander vi har veldig lite av selv, forteller Keskitalo.

I tillegg til mange slags hornluer og de to trommene, har museet rundt tusen samiske gjenstander og flere hundre fotografier i sin besittelse.

På spørsmål fra Ságat om hvordan det føltes å se alle disse gamle historiske gjenstandene på museet i Berlin, svarer Aili Keskitalo

- Vet du, det var helt overveldende. Fordi på en måte så er det jo fint at noen har tatt vare på det, at det er oppbevart sånn at vi vet at det ikke blir ødelagt eller borte. Hadde de der gjenstandene vært for eksempel i Finnmark eller Nord-Troms under krigen så hadde det jo vært brent bort.

Hovedfokuset i første omgang forteller Keskitalo, vil bli å kartlegge hvilke gjenstander som finnes på forskjellige museer rundt om i Europa, og deretter forske på hvor gjenstandene kommer fra og hvilken historie som hører med de.

Videre forteller hun at museet i Berlin er åpne for denne type forskning og har en felles interesse med Sametinget og samiske museer i å finne ut hvor gjenstandene hører til.

- Jo bedre dokumentasjon vi har på gjenstandene, jo bedre er vår dokumentasjon hvis vi ønsker at de skal tilbakeføres, sier Keskitalo.

Disse luene er en liten del av samiske eiendeler som er lagret på museet for europeiske kulturer i Berlin. Foto: Foto: Sametinget

Komplisert sak

Men det er alltid to sider av en sak, for hvis samiske gjenstander skal tilbakeføres vil kanskje andre også ønske det samme mener Keskitalo.

Som eksempel så forsøker stater som Hellas og Egypt å få tilbake sin kulturarv fra museer.

- Her foregår det altså knallhard kamp om kulturarven, og det gjør det vanskelig for oss. Fordi ting som kanskje kunne blitt tilbakeført til oss uten problemer kan bli vanskeligere å få tilbake fordi man er redd for at hvis man sender tilbake samiske gjenstander, så er man kanskje redd for å også måtte sende tilbake for eksempel greske statuer, forklarer Aili Keskitalo.

Keskitalo belyser at det i tillegg kan være en bra ting at samisk kultur kan ses i europeiske land og museer, fordi det er behov for at også storsamfunnet skal lære om samene og deres kultur.

- Det er jo i vår interesse at folk utenfra også vet om oss, men det må være en balanse. Vi må selv få se på, forske på og vise frem vår egen kulturarv. Så vi må finne balansen, noe kan være på museer i Oslo og Europa men noen av de viktigste gjenstandene må vi selv kunne eie, ta vare på og vise frem, sier Aili Keskitalo avslutningsvis.