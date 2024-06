Ønsker ny ledelse ved Sámi klinihkka

– Vi ser på det som en forutsetning for at det skal gå fremover, fordi vi har sett at etter at Spesialistlegesenteret og SANKS ble sammenslått – etter etableringa av Sámi klinihkka under Finnmarkssykehuset med andre ord – så har det ikke kommet til noen ting, sier styreleder Jonill M. Fjellheim Knapp i Sámi doaktáriid searvi/Samisk legeforening til Ságat. Foto: Privat