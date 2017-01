Reingjerdet ennå synlig

Fra reineier Frode Utsi i Tana fikk vi på telefon høre at det gamle reingjerdet, som ble bygd for å berge reindrifta fra totalt uholdbare forhold på slutten av 1800-tallet, er synlig flere plasser den dag i dag, rundt 120 år etter at det ble satt opp.

– Dette vitner om at furustokkene, som ble brukt til å feste selve gjerdet i, var av svært høy kvalitet. Dette reingjerdet gikk i all hovedsak på sørsida av dagens E6 fra Skiippagurra til Varangerbotn over Seidafjellet, kunne Utsi fortelle.

– Stokkene, som ennå ikke har råtnet bort helt, kan ses nede ved elva, og en kan også se noen av dem fra veien over fjellet.

Det var lite penger i statskassa da Norge ennå var i union med Sverige til slike formål i Sápmi, og bygginga av gjerdet ble finansiert av penger fra Brennevinsavgiftskassa, ifølge Utsi.