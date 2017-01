Nybygd lysløype mangler 40 lyspunkter

Trond Michelsen finner det ufattelig at det mangler førti lyspunkter i lysløypa mellom Kirkenes og Bjørnevatn, etter at det ble satt opp nye stolper og armaturer for to, tre år siden til 4,5 millioner kroner. FOTO: Hallgeir Henriksen

Til tross for at lysløypa fra Kirkenes til Bjørnevatn nylig ble renovert for 4,5 millioner kroner, er det nå stedvis livsfarlig å gå på ski der enkelte steder, grunnet 40 stolper uten lys.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass.