Nye Nordkapp-avgifter

Scandic vil nå gå bort fra å kreve en samlet avgift for å komme inn på Nordkapp-platået. Istedet vil man innføre tre separate avgifter for Nordkapphallen, parkering og friluftsområdet.

Publisert: 18.12.2019 kl 20:24

Dette fremgår av en søknad som Scandic Hotels har sendt til Nordkapp kommune om nytt løyve for innkreving av adkomstavgift til Nordkapp-platået, i henhold til friluftslovens paragraf 14. I forbindelse med søknaden skriver sjef for Scandic Hotels Norge, Svein Arild Steen-Mevold, at man gjerne møter representanter for kommunen for å diskutere det nye avgifts-opplegget.

En avgift

Med ordningen som har vært praktisert frem til nå har Scandic, som har langsiktig leieavtale med Rica Eiendom om drift av Nordkapphallen, krevd inn en avgift fra alle som vil inn på Nordkapp-platået; med unntak av de som kommer gående eller sykler. Avgiften pr. person i 2019 har vært på 285 kroner pr. person, dersom man vil benytte alle tilbud i Nordkapphallen, og på 180 kroner pr. person, dersom man kun vil ut på friluftsområdet.

Fra 180 til 50 kroner

Det har vært mye diskusjon omkring Nordkapp-avgiften, og organisasjonen Norsk Friluftsliv har hevdet at 180 kroner er en alt for høy avgift for å komme inn på friluftsområdet. Nå endrer Scandic hele prisopplegget. Ifølge den nye søknaden om løyve for innkreving av avgift til friluftsområdet skal det nå koste 50 kroner pr. person, dersom man kun vil inn på friluftsområdet.

Det bemerkes at det kun er en veldig liten andel av totalt antall gjester som kun vil inn på friluftsområdet. Det oppgis at det i 2018 dreide seg om en prosent av gjestene.

Dekning av kostnader

«Adkomstavgift på kr. 50,- inkl. mva. er rimelig. Den skal dekke våre kostnader til sikkerhet (Gjerder, vakt- og beredskapsordning m.m.), drift og vedlikehold av utearealene, herunder avfallshåndtering, tilgang til toaletter og brøyting av utearealer frem til blant annet Globusen. Som et viktig sikkerhetstiltak vil også de som kun har betalt adkomstavgift gis tilgang til Nordkapphallen i nødsituasjoner som gjør det nødvendig å søke ly i vårt anlegg», står det i løyvesøknaden.

Parkeringsavgift

Man vil så kreve egen parkeringsavgift på platået. De som kommer i personbil skal betale 200 kroner i avgiftsparkering, de som kommer med bobil skal betale 350 kroner, og for busser skal det betales en parkeringsavgift på 1500 kroner. Man vil også kreve en egen avgift for de som vil benytte alle tilbud i Nordkapphallen. Hvor stor denne avgiften vil være opplyses det ikke om i søknaden, da søknaden kun gjelder for innkreving av avgift til friluftsområdet.

Avtaler med samarbeidspartnere

«Gjester til anlegget som ankommer Nordkapp med buss via våre samarbeidspartnere vil ikke merke de store endringene fra i dag, da parkering og billett m.m. fortsatt vil bli håndtert av våre samarbeidspartnere gjennom pakken de tilbyr sine gjester. De som ankommer platået med f.eks. bil, bobil, mc, eller et busstilbud utenfor vårt nettverk av samarbeidspartnere må nå løse en parkeringsbillett for kjøretøyet. Når kjøretøyet er parkert vil man stå fritt til enten å kjøpe inngang til Nordkapphallen, betale adkomstavgiften som gir tilgang til våre utearealer, eller legge ut på tur til øvrige arealer på platået uten å bli belastet for ytterligere avgifter»», heter det i søknaden som er sendt Nordkapp kommune.