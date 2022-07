Renseanlegget til 31 millioner er nå i drift i Porsanger

Prosjektleder Stian Sørli fra Arctic Entreprenør AS kan fortelle at oppføringen av det nye renseanlegget har gått veldig fint. Nå ser den lokale entreprenøren frem til å sette i gang med nye store prosjekter på Porsangmoen. Her ser vi avbildet (fra venstre): Espen Steien (prosjektleder i Forsvarsbygg), Jan Kristian Fjelde (anleggsleder Arctic Entreprenør AS), Stian Sørli (prosjektleder Arctic Entreprenør AS) og Per Olav Kvitli, (underentreprenør for renseanlegget Ipec Miljø AS. fra Birkeland på Sørlandet). Alle foto: Forsvarsbygg Foto: Forsvarsbygg