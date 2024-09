Ny handlingsplan for naturmangfold

– Miljødirektoratet anslår at det er planlagt utbygging av ca. 4.000 m², eller 1,2 prosent av Norges areal fremover. Rundt 90 prosent av det er naturarealer. Her sitter kommunene med stor beslutningsmyndighet i Norge. De beslutter over 80 prosent av arealbruken vår, sa Tore O. Sandvik. Foto: Irmelin Klemetzen