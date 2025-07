– Nordkapp i fare for å ødelegges

Fire kommunestyrerepresentanter fra Sp og SV mener at friluftsområdet på Nordkapp står i fare for å bli ødelagt av Scandic sin virksomhet og manglende respekt for friluftsområdets verdi og vern. Samt at Nordkapp kommune ikke viser vilje eller evne til å forvalte friluftsområdet i tråd med loven. Foto: Geir Johansen