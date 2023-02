Nei til nye oppdrettslokaliteter

Statsforvalteren i Troms og Finnmark går imot at det avsettes fem nye sjøområder i Nordkapp kommune til lakseoppdrett. Man mener at oppdrett her vil true villaksbestanden både i elver og i Porsangerfjorden. Foto fra Grieg Seafood sitt lakseoppdrettsanlegg i Vedbotn. Foto: Geir Johansen