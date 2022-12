Samarbeidsutvalget ved Honningsvåg skole advarer mot at man i dag ser en negativ utvikling av skolemiljøet, der utagerende adferd, språkbruk og støy preger skolemiljøet. Reduksjon av antall lærere vil kunne forverre utviklingen.

Publisert: 12.12.2022 kl 19:00

Kommunedirektøren har i sitt budsjettforslag for 2023 gått inn for at det bør bli tre færre lærerstillinger ved Honningsvåg skole, og dette advarer samarbeidsutvalget sterkt imot i en uttalelse.

«Ved å kutte i stillinger ved skolen vil det være færre voksne på skolen. Dette vil gi færre muligheter for å legge til rette for barn og unges behov, og det vil gi færre muligheter for tilpasning av undervisning. Et trygt og godt skolemiljø er et lovkrav i opplæringsloven. Forskning viser entydig at for at det skal foregå læring så må det være et trygt og godt skolemiljø», skriver utvalget.

Elever med særskilte behov

Videre skriver samarbeidsutvalget dette:

«Skolen har en stor rolle i det forebyggende arbeidet blant barn og unge. Vi er bekymret for at et kutt i antall stillinger ved skolen vil gå ut over elever med særskilte behov. Det kan vi ikke risikere. Politikerne må ta inn over seg de forholdene i kommunen som kan leses i folkehelse- og oppvekstprofilen: Det sosioøkonomiske bildet gir helt klare trekk på kommunens utfordringer blant barn og unge. Ved å kutte i stillinger i skolen vil kommunen ha en betraktelig lavere mulighet til å endre oppvekstprofilen til Nordkapp kommune».

Viktig for trivsel

Utvalget viser videre til at kommunedirektøren i investeringsbudsjettet ikke har lagt inn penger til videre renovering av skolegården etter at første byggetrinn nå er utført. Man viser blant annet til at gjerdet i skolegården er modent for utskifting.

«Elevenes trivsel på skolen har sammenheng med uteområdet. Et område med mange muligheter for lek og sosiale aktiviteter vil være et godt utgangspunkt for trivsel», skriver utvalget.

Viktig nærmiljøanlegg

«For de eldre elevene så er byggetrinn to og tre tilrettelagt deres behov. I dag mangler elevene en skolegård som er tilpasset alle aldersbehov. Vi mener kommunen må prioritere og legge til rette for et skoleområde og skolemiljø som innbyr til trivsel og lek. Skolegården er et særdeles viktig nærmiljøanlegg som brukes av innbyggere og gjester, i alle aldre utenom skolens kjernetid», skriver samarbeidsutvalget.

Uttalelsen er signert av Dominika Lubowicz, elevrådsleder og leder av samarbeidsutvalget ved Honningsvåg skole.