– Tålegrensen er nådd, mener styret i finnmarkingenes grunnforvalterorgan. Men enstemmighet er det ikke.

Publisert: 22.10.2020 kl 15:00

Innspillet FeFos styre kommer med til Stortingets behandling av stortingsmelding nummer 28 (2019-12020) – Vindkraft på land, er negativ til videre utbygging av landbaserte vindkraftanlegg.

I vedtaket understreker FeFo at tålegrensen for inngrep i reindriftsarealer i hele Finnmark er overskredet, og vil derfor fraråde ytterligere etablering av vindkraft i Finnmark.

De viser til at reindriftsnæringen er en kulturbærende samisk næring. FeFo som grunneier og -forvalter har et særlig ansvar for å ivareta grunnlaget for videreføringen av denne næringen.

De viser til at Finnmark er et kjernesamisk område, og ivaretakelse av samisk språk, næring og kultur på Finnmarkseiendommen, er derfor en forutsetning for den samiske kulturen som sådan.

Nesten alt er i bruk

Tilnærmet all FeFo-forvalta grunn er reindriftsareal, men store deler av opprinnelige reindriftsarealer er allerede beslaglagt for annen bruk, påpeker styret.

– Vindkraftutbygging innebærer betydelige inngrep i utmarksområder, hvor både reindrift og annen naturbruk basert på høsting av utmarksressurser har eksistert i lang tid, mener FeFo-styret.

Påvirkning fra vindmøller og linjenett og omfattende veiutbygging, vil med stor sannsynlighet skade naturmangfoldet, fortrenge reindriftsutøvelse, og forringe utmarksbruken i området.

Mange brukere av utmarka

Reindriften er i dag den viktigste brukeren av FeFo-forvalta grunn, men styret trekker også frem det generelle friluftsliv og ferdsel, samt reiseliv og turisme, som alle har stor plass i finnmarksbefolkningens bruk av utmarksområder.

Stortinget får her beskjed om at inngrepsfrie naturområder (INON) representerer en stor verdi, og at terskelen for inngrep i slike områder må være høy.

– Samfunnsutviklingen har medført at områder som kan anses som villmarkspreget, med stor hastighet har blitt redusert i antall og størrelse den senere tid, er en annen påminnelse fra FeFo.

Vanskelig å gi tillatelser

Så med bakgrunn i de særskilte hensyn FeFo skal ivareta gjennom finnmarksloven, sammenholdt med de øvrige utfordringer som fremkommer ovenfor, vil FeFo derfor finne det vanskelig å gi tillatelse til fremtidig vindkraftutbygging.

Høyres styrerepresentant i FeFo, Jo Inge Hesjevik fra Lakselv, gjorde en protokolltilførsel til dette vedtaket.

Finnmark Høyre har signalisert at de er imot Davvin vindpark.

– Og vi er prinsipielt imot det fordi vi mener man skal lytte til folk og kommunene når sånne saker kommer opp, sier Hesjevik til Ságat.

Likevel mener han ordlyden i styrevedtaket blir for kategorisk når man ber Stortinget ikke åpne for vindkraft overhodet i Finnmark.

Kommunal selvbestemmelse

– En slik kategorisk holdning til vindkraft, uavhengig av prosjektets karakter, vil stride mot lokal og kommunal selvbestemmelse, mener Hesjevik. Han peker på planer om hydrogenproduksjon på øyer som Ingøy og Rolvsøy, hvor reindriftsutøvere kan akseptere inngrepene i forhold til gevinsten i form av arbeidsplasser og aktiviteter.

– Det erkjennes at vindkraft er omstridt og at det i de fleste områder ikke er ønskelig. Setningen «FeFo understreker at tålegrensen for inngrep i reindriftsarealer i hele Finnmark er overskredet, og vil derfor fraråde ytterligere etablering av vindkraft i Finnmark» er en oppfordring til Stortinget om å avvise mulige etableringer av vindkraft i Finnmark, lyder Hesjeviks protokolltilførsel.

Frykter ekspropriasjoner

Også APs styremedlem Bente Haug er kritisk til ordlyden i vedtaket som hun mener er et veldig sterkt signal fra «grunneier» om at når en søknad om grunnavståelse kommer, så vil FeFo være veldig avvisende.

Haug mener en slik holdning kan føre til ekspropriasjonssaker der FeFo blir den tapende part, kun avsett med engangserstatninger for avståtte arealer.

– Dette er jo avhenge av en konsesjon fra staten. Og når konsesjon er gitt, så kan ikke vi som grunneier nekte den virksomheten, mener hun.

To alternativer

I slike tilfeller står FeFo ovenfor to alternativer, mener Haug.

– Det ene er å fortsette å si nei. Da vil området bli ekspropriert, og man får en engangserstatning som er vesentlig lavere enn inntekten man kan få på sikt når det gjelder da å ha en grunnleieavtale, påpeker hun.

Det andre er å høste langsiktige inntekter av vindmølleparker.

Hun mener at ved å være prinsipielt imot landbasert vindkraft kan man tape veldig mye, selv om vindmøllene likevel bygges.

Fornøyd med Finnmark kraft

Haug er svært fornøyd med Finnmark krafts rolle i dette, der også FeFo er med sammen med de lokale kraftselskapene i det gamle fylket.

– De har også vært en buffer og hindring for at andre aktører skal komme inn på det området. Vi som grunneier kan si at vi eier grunnen, og vi har kompetanse, og vi har muligheter til å utvikle den naturressursen selv. Ergo så er grunnlaget for ekspropriasjon mindre her enn andre steder, mener Haug.

Går FeFo ut av Finnmark kraft, så kan ikke det lenger brukes som et argument, er hennes oppfatning.

– Jeg mener prinsipielt at det er viktig at FeFo er der inne. For det gir oss en styringsrett, og en styringsmulighet som en vanlig rolle som grunneier ikke gir oss, sier hun.

