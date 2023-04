– Næringslivet blir lidende

I en felles høringsuttalelse til ny områdeplan for Nordkapphalvøya går Rica og Scandic sterkt imot at utearealet på Nordkapplatået reguleres til offentlig formål. Man mener det vil hindre investeringer og videre utvikling av reisemålet, og at hele kommunens næringsliv vil tape på sikt. Foto: Geir Johansen