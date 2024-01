Ressursmangel hos FLO:

Daglig leder for Lakselv bakeri, Ørjan Hansen, trekker frem tap av arbeidsplasser og bærekraft for næringslivet i Porsanger, når FLO velger å ikke dele opp utlysningene. Hansen ønsker å få til en form for avtale eller samarbeid med Forsvaret, som vil gagne begge parter. Foto: Irene Andersen