Tabbe kostet Sara Duodji dyrt:

Å gjøre om Sara Duodji fra et enkeltmannsforetak til et AS fikk store konsekvenser. Daglig leder Ole Mathis Sara Nedrejord snakket om sine erfaringer som leverandør til Forsvaret på temasamling med forsvarssektoren. Nedrejord håper og tror at Sara Duodji igjen kan bli leverandør til Forsvaret når det er klart for anbudskonkurranse om tre år. Foto: Irene Andersen